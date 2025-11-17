Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ban mobil
Ban
mobil
ban mobil
ban
abu-abu
roda
roda mobil
mesin
tumpukan ban
Vincent Botta
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robert Laursoo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shadrach Warid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mason Jones
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tristan Beischel @Autoily.com
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Laursoo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Imthaz Ahamed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Benjamin Brunner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LOGAN WEAVER | @LGNWVR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jiafeng Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Enis Yavuz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lallaoke
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MATTHEW QUINONES
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Osarugue Igbinoba
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Daniel Salgado
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dzaki Nurfauzi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Klank
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗