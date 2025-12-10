Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
218
Pen Tool
Ilustrasi
4
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bahasa jawa
Budaya Jawa
wayang
Jawa
batik
yogyakarta
indonesia
Keraton
pakaian
manusium
orang
kursi
Patrycja Jadach
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Agto Nugroho
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fikri Syahfana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fairuz Naufal Zaki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fikri Syahfana
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lighten Up
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bayu Syaits
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dino Januarsa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Farhan Abas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ochimax studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abidin Zammi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
En. ji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
En. ji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
En. ji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
En. ji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
En. ji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗