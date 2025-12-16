Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
13 rb
Pen Tool
Ilustrasi
648
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Bahan
tekstur
kain
Bahan
Desain Material
kayu
logam
pola
latar
Ilmu Material
tekstil
Wallpaper
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amr Taha™
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anton Sobotyak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Max van den Oetelaar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bernard Hermant
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
paulo costa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kobby Mendez
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Strauß
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ethan Bodnar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Behnam Norouzi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Noah Kroes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jean-Philippe Delberghe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Mark Arnold
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JJ Ying
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗