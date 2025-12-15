Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
27
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Badan air
Air
alam
Luar
pantai
badan air
sungai
kecantikan alam
Pemandangan udara
laut
tenang
Liburan
sungai - badan air
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
shraga kopstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
nathaniel abadji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Damith Shanelka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
shraga kopstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
shraga kopstein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
nathaniel abadji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Align Towards Spine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Align Towards Spine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Align Towards Spine
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
nathaniel abadji
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SONAM NEGI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sean Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Anirudh Thakur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kay Boadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tejj
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗