Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
631
Pen Tool
Ilustrasi
11
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ayam karahi
kari
ayam mentega
Kari kambing
ayam
biryani
Kari ikan
makanan
Tumis sayuran
biryani ayam
ayam goreng
Kari ayam India
Kari Daging Sapi
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sushmita Chatterjee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rimsha Noor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yubraj Timsina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
amirali mirhashemian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Azmaan Baluch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
shibani Mishra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bruna Branco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Borys
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Prchi Palwe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
VK bro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Farhad Ibrahimzade
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monika Borys
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yoav Aziz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Syed Maaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rashpal Singh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗