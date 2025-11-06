Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,8 rb
Pen Tool
Ilustrasi
44
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Awan png
alam
Luar
langit
tanah
jalan
mobil
laut
musim pana
Vegetasi
pohon
Air
pantai
Nathan Anderson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Debbie Marini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anton Gerasimov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
lee seunghyub
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Monineath Horn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adil Edin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lera Ginzburg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Datingjungle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leo Ming
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Quân
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fejuz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
MChe Lee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vineet Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexey Demidov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dimas H
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗