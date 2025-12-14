Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
21 rb
Pen Tool
Ilustrasi
456
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Awan langit biru
langit biru
langit
Awan
awan langit
alam
awan
Langit biru
latar belakang langit biru
biru
awan langit biru
Kolam
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tatiana Reusche
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Bonnie Kitahata
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Avess Berge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
iccup
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Geri Mis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
James Wainscoat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Viktor Mogilat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abderrahmane Meftah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abdullah AL IMRAN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marko Brečić
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Андрей Гаврилюк
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
uriel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hillary
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dylan Leagh
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jerome
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cecilia Medina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erfan Sayyadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗