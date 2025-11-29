Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
41
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Avenger
Avengers
Marvel
Superhero
Thor
manusia besi
Wallpaper 4k
pahlawan
wallpaper desktop
wallpaper avengers
manusia laba-laba
Spiderman
Ironman
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Fujiphilm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ANIRUDH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mulyadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fredrick john
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Azmathulla Shaik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Taylor Williams
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mulyadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ravi Palwe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mulyadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Håkon Grimstad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anand Thakur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Axel Eres
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tran Quang Thien
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗