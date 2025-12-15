Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
562
Pen Tool
Ilustrasi
84
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Audio mobil
Headphone
peralatan audio
Teknologi
telepon genggam
ponsel cerda
perangkat informasi portabel
Mendengarkan musik
Mendengarkan
hiburan
Teknologi Nirkabel
memegang telepon
kenikmatan pribadi
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruan Richard Rodrigues
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Detail .co
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
gaspifilms
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Detail .co
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Detail .co
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Detail .co
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
giuse
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kawshar Ahmed
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yassine Khalfalli
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Lue
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gavin Phillips
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Detail .co
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rahul Mishra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Detail .co
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗