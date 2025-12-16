Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
18 rb
Pen Tool
Ilustrasi
866
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Atap
Atap
Puncak gedung
rumah
perbaikan atap
atap rumah
tukang atap
bangunan
Herpes zoster
sirap atap
atap datar
Atap logam
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Jasmund
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robin Kutesa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Y M
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Kurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryunosuke Kikuno
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zachary Keimig
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simone Hutsch
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Robin Joshua
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jan Antonin Kolar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julián Gentilezza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Saj Shafique
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Cashbaugh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Verstappen Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Matthew Harris
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Breno Assis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗