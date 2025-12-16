Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
18 rb
Pen Tool
Ilustrasi
217
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Asia
Peta Asia
Jepang
Eropa
Cina
Asia
Afrika
Thailand
Singapura
India
Orang Asia
Kota Asia
Vietnam
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yu Kato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sébastien Goldberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Charles Postiaux
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andre Benz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christian Joudrey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rafa Prada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jezael Melgoza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Svetlana Gumerova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Redd Francisco
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raimond Klavins
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tianshu Liu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yu Kato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JJ Ying
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗