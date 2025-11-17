Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
123
Pen Tool
Ilustrasi
2
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Asap
asap
laki-laki
manusium
orang
rakyat
pohon
abstrak
terlalu banyak bekerja
Artistik
Ruang Salin
latar abstrak
Partikel
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
ostudio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Igor Omilaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LexScope
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Krišjānis Kazaks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LexScope
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
luca romano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrej Lišakov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Joel Muniz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed Zayan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Spencer Davis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lukmannil Hakim
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
dom
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Den Trushtin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allison Saeng
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Afshin Asif
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed Zayan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Monteiro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗