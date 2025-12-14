Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
77 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,4 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Arsitektur perkotaan
arsitektur organik
arsitektur minimalis
cakrawala arsitektur
kota
arsitektur
Arsitektur futuristik
Perkotaan
bangunan
Arsitektur kantor
kotum
SJ Objio
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kay
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Peter Ivey-Hansen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nicolás Flor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Almas Salakhov
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yann Allegre
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Rojas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Platon Matakaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hai Nguyen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Goran Petkovic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ashley Levinson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cphotos
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryoo Geon Uk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryoo Geon Uk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
David Underland
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
zanck FL
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mara K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yuri Krupenin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗