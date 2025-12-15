Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
8,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
78
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Arsitektur masjid
Arsitektur Global
arsitektur malam hari
mesjid
Arsitektur AI
Art Nouveau
arsitektur
bangunan
sembah
Bangunan keagamaan
Seni Islam
Arsitektur Islam
Aneez Mohammed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
HAMEED ULLAH
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Olah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Indra Projects
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zeynep Karahan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shalom Ejiofor
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nejc Soklič
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Beyza Kaplan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nejc Soklič
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sheila Salsabila
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Doğan Alpaslan DEMİR
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zeynep Karahan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zeynep Karahan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nataliia Blazhko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmed
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Evan Wise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Evan Wise
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arrosid Saputra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗