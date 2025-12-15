Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
7,4 rb
Pen Tool
Ilustrasi
59
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Arsitektur klasik
Cetak biru bangunan
Arsitektur Spanyol
arsitektur
ruang komersial
Arsitektur Gotik
klasik
bangunan
pariwisatum
patung
abu-abu
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Czapp Botond
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Piotr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lewis Westwood Flood
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Paul Melki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paul Melki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ruben Hanssen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Juan Martin Lopez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karla Caloca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
laura adai
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jon Tyson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
kilarov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amos Bar-Zeev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Timeea Pirvulescu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paul Melki
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
uy rogelio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗