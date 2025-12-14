Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
15 rb
Pen Tool
Ilustrasi
84
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Arsitektur kaca
Arsitektur batu
arsitektur hangat
Arsitektur Kontemporer
mahasiswa arsitektur
Arsitektur Art Deco
Arsitektur eksterior
Arsitektur Sejarah
arsitektur
fasad kaca
bangunan
Arsitektur modern
Massimiliano Morosinotto
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Ladewig
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Luca
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bekarys Khozhanazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clark Van Der Beken
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Clark Van Der Beken
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonas Frey
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Red Zeppelin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Call Me Fred
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Stephen yu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Declan Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Egor Kosmachev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Iu Lia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Juan Castro
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Janos Lengyel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marco Pregnolato
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Glen Ardi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗