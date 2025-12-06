Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Arsitektur close-up
Dekat
arsitektur
kotum
bangunan
Perkotaan
gedung perkantoran
di dalam ruangan
jendela
desain interior
bisni
Luar
Perumahan
Sonika Agarwal
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Colin Watts
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Declan Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hatice Güven Yeşilyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tim Schmidbauer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Lucas Gallone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hynek Janáč
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Michael Pointner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wesley Tingey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Adrian Mag
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Silvia Yohani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Declan Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Laura Materna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sander S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tyler Mower
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Earle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Harry Shelton
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Declan Sun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JW K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗