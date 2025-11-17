Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
6
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Armenia
Yerevan
Georgia
Azerbaijan
Ararat
Bendera Armenia
Yerevan, Armenia
alam
Australia
Alam Armenia
Armenia
Armenia Yerevan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Levon Vardanyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksandra Dementeva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ani Adigyozalyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hrant Khachatryan
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sanasar Tovmasyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ani Adigyozalyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivars Utināns
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Mirlea
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Artur Adilkhanian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lalaine Mendoza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gevorg Avetisyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Thornton
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Evgeny Matveev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandr Hovhannisyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandr Hovhannisyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hasmik Ghazaryan Olson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gor Davtyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ani Adigyozalyan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗