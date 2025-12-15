Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
2,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
5
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Area teluk
San Fransisco
Lembah Silikon
Oakland
Jembatan Teluk
Berkeley
Jembatan Gerbang Emas
San Jose
California
San Francisco 4K
Wilayah Teluk San Francisco
Gerbang Emas
Palo Alto
Zetong Li
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cedric Letsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eric Ward
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiwei Lu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cedric Letsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cedric Letsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Noble
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cedric Letsch
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nic Y-C
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josh Bean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Gordon Mak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Charlie Lederer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Manuel Navarro
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zetong Li
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ronan Furuta
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Will Truettner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ethan Dow
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗