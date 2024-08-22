Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
306
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Apel merah
apel merah
apel
apel hijau
pisang
jeruk
buah apel
buah
makanan
merah
Diet
gizi
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tobi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
an_vision
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amit Lahav
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roksolana Zasiadko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikolai Chernichenko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
engin akyurt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JK Sloan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Simoné Stander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Franke
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Bithinraj Mb
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tuqa Nabi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yasaman Abedini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Frank Albrecht
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Louis Hansel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allen Rad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗