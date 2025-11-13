Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
92
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Anjing biru
binatang
anjing
Anjing
Pet
hewan peliharaan
kesejahteraan hewan
Perawatan hewan peliharaan
anjing tidur
Persahabatan Hewan
biru
hewan peliharaan yang tenang
Tidur hewan
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Reba Spike
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Lincoln
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryn Brayfield
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zachary Casler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jill Dimond
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel Lincoln
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Juan Sebastian Vasquez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexey O
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Am
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marlen Stahlhuth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alvan Nee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eleonora Catalano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roger Chapman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Leah Lykos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alvan Nee
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bhagyashri Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗