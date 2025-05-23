Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
933
Pen Tool
Ilustrasi
18
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Anggur hijau
hijau
anggur
alam
tanam
makanan
Luar
warna hijau
buah
musim pana
menghasilkan
burung
binatang
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Konstantin Dyadyun
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mosharraf Hossain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Christine Isakzhanova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Namukolo Siyumbwa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tasha Kostyuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daniel de Goo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Viktor Talashuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hello Thrive
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Andrew Danilov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aron Schmitz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vasudev Gurjar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gaby Fishman Fosbery
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Yuichi Kageyama
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mosharraf Hossain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arshla Jindal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗