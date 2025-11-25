Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5,9 rb
Pen Tool
Ilustrasi
54
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Anggrek
bunga
bunga anggrek
Lily
Anggrek
Bunga
anggrek putih
mawar
Tulip
tanam
Wallpaper
alam
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zoltan Tasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ALFONSO ALBERTO RAMÍREZ ALVAREZ
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neha Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mathilde Langevin
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Rita Ox
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
John Wiesenfeld
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maira Salazar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Allec Gomes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kseniia Ilinykh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandra Nosova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
White.Rainforest ™︎ ∙ 易雨白林.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
JSB Co.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Camila Bustamante
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Earl Wilcox
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fellipe Ditadi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
María Ten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kyla Flanagan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jocelyn Morales
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗