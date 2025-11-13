Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
38
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Andhra pradesh
Visakhapatnam
Tirupati
Arunachal Pradesh
Lembah Araku
Vijayawada
India
Telangana
Hyderabad
Karnataka
Kerala
Tamil Nadu
charminar
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Chaitanya Chunduri
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yogi Ravi Teja Yedla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pushpak Bhandari
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
sai venkat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sreehari Devadas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vishnu Vardhan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abhishek Kumar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yogi Ravi Teja Yedla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jaswanth Kalaga
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nihar Modi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Raghavendra
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anudeep
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vizag Explore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Yogi Ravi Teja Yedla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Uday Agastya
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗