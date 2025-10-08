Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
392
Pen Tool
Ilustrasi
10
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Anak anjing dan anak kucing yang lucu
Persahabatan Hewan
Puppy
Mani
Kucing
kucing
Perawatan hewan peliharaan
anjing
Hewan peliharaan
hewan peliharaan
binatang
ikatan hewan
anjing dan kucing
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Danilo Batista
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Farzan Lelinwalla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luca Pennacchioni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Farzan Lelinwalla
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Slava Taukachou
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dana Sarsenbekova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cham Pets Family
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Lucky Neko
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rhamely
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Benjie Delmonte
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anna Dudkova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fatih Berat Örer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Alexey Demidov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kym Ellis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Julia Blumberg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Gambar bersponsor
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Gambar bersponsor
Dapatkan diskon 20% dengan kode UNSPLASH20
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗