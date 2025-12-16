Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
6,2 rb
Pen Tool
Ilustrasi
36
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Altai
Ahmad
Musim dingin Altai
Altai
Pegunungan Altai
Kamchatka
Baikal
gunung
Dagestan
Republik Altai
sungai
Karelia
pegunungan
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Night
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Night
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aleksandra Sapozhnikova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aleksandra Sapozhnikova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexandra B
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Night
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Unsplash+ Community
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Night
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Night
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Night
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Evgenia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey Chuprin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nick Night
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nick Night
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Kotomanov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nikolay Tengerekov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗