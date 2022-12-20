Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
14 rb
Pen Tool
Ilustrasi
1,1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Alkol
bir
anggur
minuman keras
minum
Alkoholisme
Bar
wiski
koktail
pesta
Obat
pemabuk
botol
Devin Nelson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brian Jones
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Wilson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vinicius "amnx" Amano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Karolina Grabowska
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kobby Mendez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sérgio Alves Santos
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wil Stewart
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kevin Kelly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
No Revisions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Paolo Bendandi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michael Discenza
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Jaime
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zetong Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakub Dziubak
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eeshan Garg
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗