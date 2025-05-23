Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
4,5 rb
Pen Tool
Ilustrasi
79
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Alkitab
Pelajaran Alkitab
salib
gereja
Ayat Alkitab
doa
sembah
Yesus
Kristen
berdoa
Alkitab Suci
Wallpaper Kristen
iman
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rod Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rachel Strong
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jessica Mangano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sixteen Miles Out
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jessica Mangano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sixteen Miles Out
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Aaron Burden
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joel Muniz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗