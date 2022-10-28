Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
21 rb
Pen Tool
Ilustrasi
341
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Alam kota
alam
Kota Hijau
kota
kotum
jalan
kebun
pohon
hijau
Perkotaan
taman
bangunan
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Danist Soh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pascal Bullan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
CHUTTERSNAP
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Andrzej Machnik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fons Heijnsbroek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
SASI
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Tyler Rutherford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rids
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marius Teodorescu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shawn Rain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Chay Kelly
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
J
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sebastian Kurpiel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aarush bhatnagar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adrien
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗