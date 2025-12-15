Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
3,6 rb
Pen Tool
Ilustrasi
65
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Alam kopi
kopi
alam
minuman
cangkir kopi
cangkir
Luar
Kopi pagi
minum
orang
manusium
Hidup lambat
Kateryna Hliznitsova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Martin Edholm
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
xandro Vandewalle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abdullah Yılmaz
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Daiga Ellaby
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Michelle Li
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ali Kazal
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Erick Chévez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dare Artworks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sergey Kotenev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
George Dagerotip
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Dare Artworks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Elin Melaas
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Varsha Prakash
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Cédrina Laberge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Leslie Lopez Holder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Malen Almonacid Trossi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗