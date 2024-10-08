Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
52 rb
Pen Tool
Ilustrasi
105
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Alam kabur
alam
Kabur
buram alami
hijau
latar blur
wallpaper
daun
latar
ringan
bokeh
Mathias Reding
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Niconor Brown
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Artur Łuczka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tahoe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Levi Meir Clancy
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Siora Photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan James Christopher
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan González
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Victoria Alexander
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tasha Marie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sean
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shawn Rain
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Annie Spratt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nik
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Travis Fish
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Taylor Leopold
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren