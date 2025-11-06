Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
205 rb
Pen Tool
Ilustrasi
2,1 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Alam
lanskap
wallpaper desktop
binatang
hutan
mata air
alami
bunga
Bunga
gunung
Satwa liar
pegunungan
pantai
Dario Brönnimann
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Henry Be
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
v2osk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A Chosen Soul
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Johannes Andersson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Damiano Baschiera
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Blake Verdoorn
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Matthew Smith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shifaaz shamoon
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Urban Vintage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Goutham Krishna
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Robert Lukeman
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Casey Horner
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonny Gios
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clément M.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Adam Kool
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Qingbao Meng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗