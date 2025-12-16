Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
230
Pen Tool
Ilustrasi
50
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Akar
ingin
perlu
coklat
jendela
hadiah
liburan
anak
mau
binatang
Pet
anjing
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Christian Lue
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
charlesdeluvio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Griesbeck
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shamblen Studios
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mike Arney
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Guillermo Latorre
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
C D-X
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annette Fischer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ki Zhang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mercuryal XX
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Nik
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
László D.
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Miika Laaksonen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ivan Oštrić
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ahmet Kurt
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Florian Pinkert
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucut Razvan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Satit Wongsampan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗