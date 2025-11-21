Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
102
Pen Tool
Ilustrasi
53
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ajakan bertindak
perbuatan
Cta
megafon
bertindak sekarang
panggil
Langkah berikutnya
kancing
Ambil tindakan
Hubungi
Ponsel
Terima kasih
bisnis
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Brett Jordan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Andrews
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mick Haupt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
freestocks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rod Long
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
LinkedIn Sales Solutions
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fachrizal Maulana
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Wilhelm Gunkel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pavan Trikutam
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexander Mils
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Markus Spiske
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vinicius "amnx" Amano
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Icons8 Team
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Egor Ivlev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dan Begel
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Leung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗