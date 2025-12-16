Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
14 rb
Pen Tool
Ilustrasi
345
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Air tenang
Air
tenang
alam yang tenang
laut
air tenang
Danau yang tenang
danau
lautan yang tenang
air yang damai
pantai yang tenang
alam
Jacob Dyer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ian Keefe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Thomas Vimare
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joe Pohle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jason Hawke 🇨🇦
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jorge Vasconez
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Linus Nylund
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Arctic
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryan Stone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Emma Harper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Harli Marten
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Content Pixie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ken Cheung
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Bender
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ameenfahmy
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ryan Stone
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Shana Van Roosbroek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fernando Jorge
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗