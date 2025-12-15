Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
988
Pen Tool
Ilustrasi
25
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Air mengalir
Air
sungai
air terjun
air keran
keran
kali
air yang mengalir
alam
abu-abu
Luar
Casey Horner
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Imani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Carlo Trolese
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jonas Kernwein
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tasha Marie
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clay Banks
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jakob Owens
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rok Zabukovec
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalie Behn
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Viktor Talashuk
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abigail Keenan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jen Theodore
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Hunter Masters
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Edrin Spahiu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Dillon Kydd
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan González
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
lan deng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kazden Cattapan
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jerry Wang
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗