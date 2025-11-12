Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
1,1 rb
Pen Tool
Ilustrasi
66
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Air bulan
pantulan bulan di atas air
lautan bulan purnama
bulan
wallpaper bulan
bulan purnama
alam
laut
Air
Malam
pantai
Mohamed Nohassi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
filmplusdigital
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriel Tovar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Guzmán Barquín
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alex Shuper
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Patrick Schöpflin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Nickson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Federico Di Dio photography
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pramod Tiwari
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Filipe Resmini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ryan Loughlin
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Davide Sibilio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Polina Kuzovkova
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Y S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tony Detroit
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan Steranka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
A. C.
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Evan Leith
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jordan Steranka
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Austin Schmid
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗