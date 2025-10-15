Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
73 rb
Pen Tool
Ilustrasi
878
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Air alami
Air
air alam
alam
laut
air terjun
kali
abu-abu
tenang
kecantikan alam
wallpaper
Rowen Smith
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Laura Smetsers
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Roberto Nickson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Diego Allen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Dyer
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mourad Saadi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mike Pellinni
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jay Wennington
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Polina Kuzovkova
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Tish Lacarme
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Aditya Sethia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cristina Gottardi
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
LIVESTART STIVEN
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Brice Cooper
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Даша Зобенько
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ales Krivec
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Marko Petek
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ann Danilina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laurence Ziegler
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗