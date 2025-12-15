Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
885
Pen Tool
Ilustrasi
562
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Ai 3d
Render 3d
3d
Ke
Kecerdasan buatan
Transformasi digital
pembelajaran mesin
Teknologi
Teknologi masa depan
otomatisasi
Inovasi
Konsep kecerdasan buatan
Menuliskan
Kamran Abdullayev
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
KOMMERS
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kanhaiya Sharma
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
julien Tromeur
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Grigorii Shcheglov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rubaitul Azad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rubaitul Azad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Nikhil Dafare
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Fiona
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jackson Sophat
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Philip Oroni
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Shubham Dhage
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Oso-rio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mariia Shalabaieva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Cash Macanaya
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jona
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Neeqolah Creative Works
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vimal S
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗