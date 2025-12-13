Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
196
Pen Tool
Ilustrasi
9
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Agenda rapat
agenda
rapat
Checklist
bisnis
kantor
tulisan
perencanaan
bisni
Produktivita
kitab
meja tuli
abu-abu
Lala Azizli
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Glenn Carstens-Peters
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
The Jopwell Collection
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Startaê Team
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jess Bailey
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
The Jopwell Collection
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Hope House Press - Leather Diary Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Benjamin Child
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Amari Shutters
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Anastassia Anufrieva
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Amari Shutters
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Frank Flores
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Zulfugar Karimov
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rodrigo Rodrigues | WOLF Λ R T
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Natalia Blauth
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vlad Hilitanu
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Valdhy Mbemba
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗