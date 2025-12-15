Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
645
Pen Tool
Ilustrasi
7
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Afghanistan
penerimaan
Bendera Afghanistan
alam
Wanita Afghanistan
Taliban
Albania
Perang Afghanistan
Peta Afghanistan
Orang-orang Afghanistan
lanskap
Afghan
Pakistan
Resource Database
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Mohammad Husaini
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Zabihullah Habibi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sameer Ferdevs
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Ehimetalor Akhere Unuabona
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Farid Ershad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
EJ Wolfson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
nasim dadfar
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Qasim Mirzaie
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Wanman uthmaniyyah
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Sameer Faqirzada
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mohammad Rahmani
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joel Heard
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Planet Volumes
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Farid Ershad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Sohaib Ghyasi
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Farid Ershad
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗