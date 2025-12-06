Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
5
Pen Tool
Ilustrasi
3
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Adipati 250
angka
kotak surat
Tek
Lambang
abu-abu
Lima
ikon
Media Sosial
ilustrasi
Monokrom
logo
3000
Dmitriy Rundaev
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Huang 211
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Gabriele Loffredo
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eyestetix Studio
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Marcel Eberle
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗