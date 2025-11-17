Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
135
Pen Tool
Ilustrasi
27
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Acai
acai berry
Mangkuk acai
Acai Berry
buah
makanan
sarapan
sehat
Buahan
Brunch
irisan pisang
Berry
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Abdelrahman Sarayreh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kawê Rodrigues
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Don Kaveen
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Portuguese Gravity
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eiliv Aceron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vicky Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Vicky Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Eiliv Aceron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Alexis Chloe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Curated Lifestyle
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Kristina
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Mitch Fox
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Abdelrahman Sarayreh
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Maryam Sicard
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Eiliv Aceron
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Vicky Ng
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
NordWood Themes
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗