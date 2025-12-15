Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
67 rb
Pen Tool
Ilustrasi
10 rb
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Abstrak
abstrak gelap
Abstrak 3D
latar belakang abstrak
Biru abstrak
tekstur
seni
abstrak putih
seni abstrak
Gradien
abstrak hitam
alam
Teknologi abstrak
Susan Wilkinson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jean-Philippe Delberghe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Richard Horvath
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
mymind
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Steve Johnson
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Jr Korpa
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
mymind
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Rene Böhmer
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
USGS
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Lucas K
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Luke Jones
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joel Filipe
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗