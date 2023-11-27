Unsplash logo
Beranda Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Dapatkan Unsplash+
Masuk
Kirim gambar
A photo
Foto
117
Pen Tool
Ilustrasi
1
Lainnya
A copyright icon ©
Lisensi
Arrow down
Aspect ratio
Orientasi
Arrow down
Unfold
Urutkan berdasarkan
Relevansi
Arrow down
Filters
Filter
Abraham lincoln
George Washington
orang
manusia
seni
patung
abu-abu
Amerika Serikat
manusium
laki-laki
ja
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Library of Congress
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Ed Fr
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Joshua Bedford
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
JustStartInvesting
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Kevin Wright
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Art Institute of Chicago
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Clark Van Der Beken
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Jacob Thorson
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
ja'corie maxwell
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Caleb Fisher
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Caleb Fisher
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Laura Nyhuis
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Getty Images
Untuk
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Unduh
Caleb Fisher
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Josue Aguazia
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Bee Calder
Bookmark
A plus sign
Unduh
Chevron down
Telusuri gambar premium di iStock
| Klaim diskon Anda sekarang
Muat selengkapnya
Unsplash logo
Buat sesuatu yang keren
Lihat lebih banyak di iStock ↗
Lihat lebih banyak di iStock ↗