Unsplash Inc. dan afiliasi serta anak perusahaannya (“Unsplash”, “kami” atau “kita”) berkomitmen untuk melindungi privasi dan menjaga informasi pribadi Anda. Tujuan kebijakan privasi ini (“Kebijakan Privasi”) adalah untuk menginformasikan tentang praktik privasi kami, termasuk cara kami mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan informasi pribadi Anda.

Kebijakan Privasi ini berlaku untuk situs web, aplikasi seluler, dan layanan terkait kami (secara kolektif “Layanan Unsplash”). Dengan mengunjungi, mengakses, atau menggunakan Layanan Unsplash, Anda menyetujui kebijakan dan praktik Kebijakan Privasi ini, jadi harap baca dengan cermat. Jika ada kebijakan atau praktik Kebijakan Privasi ini yang tidak dapat Anda terima, mohon jangan mengunjungi, mengakses, atau menggunakan Layanan Unsplash.

Apa isi Kebijakan Privasi ini?

Perubahan Kebijakan Privasi

Privasi Anda penting bagi kami, jadi, baik Anda pengguna baru Layanan Unsplash atau pengguna lama, luangkan waktu untuk mengetahui dan membiasakan diri dengan kebijakan serta praktik kami. Jangan ragu untuk mencetak dan menyimpan salinan Kebijakan Privasi ini, tetapi harap dipahami bahwa kami berhak mengubah kebijakan dan praktik kami kapan saja. Namun jangan khawatir, Anda selalu dapat menemukan versi terbaru Kebijakan Privasi di halaman ini. Mengunjungi, mengakses, atau menggunakan Layanan Unsplash setelah adanya perubahan pada Kebijakan Privasi ini dianggap sebagai penerimaan Anda terhadap perubahan tersebut. Oleh karena itu, Anda harus membaca Kebijakan Privasi ini dari waktu ke waktu. Jika Anda tidak setuju untuk terikat oleh Kebijakan Privasi ini, Anda tidak seharusnya mengunjungi, mengakses, atau menggunakan Layanan Unsplash.

Informasi Pribadi yang Kami Kumpulkan

Informasi pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda dapat mencakup beberapa hal berikut ini. Dalam setiap kasus, kami mengidentifikasi alasan yang kami andalkan untuk memproses informasi pribadi Anda berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum (“GDPR”):

Profil Akun – saat Anda membuka akun, kami dapat mengumpulkan nama depan, nama belakang, alamat email, nama pengguna, dan kata sandi Anda. Anda juga dapat memberikan perincian tambahan pada profil akun, seperti gambar profil, gambar, data lokasi, situs web pribadi, nama pengguna Instagram, nama pengguna Twitter, dan profil Facebook. Dasar hukum yang berlaku: pelaksanaan kontrak, persetujuan, kepentingan yang sah (untuk memungkinkan kami melaksanakan kewajiban dan menyediakan layanan);

Informasi Perangkat – informasi yang dikumpulkan secara otomatis tentang perangkat Anda, seperti perangkat keras, sistem operasi, browser, dll. Dasar hukum yang berlaku: kepentingan yang sah (untuk memungkinkan kami menyediakan konten dan layanan di situs web), persetujuan, pelaksanaan kontrak;

Informasi Lokasi – informasi yang dikumpulkan secara otomatis melalui penyedia sistem analitis untuk menentukan lokasi Anda, termasuk alamat IP dan/atau nama domain dan halaman eksternal apa pun yang merujuk Anda kepada kami. Dasar hukum yang berlaku: kepentingan yang sah (untuk memungkinkan kami menyediakan konten dan layanan di situs web), persetujuan, pelaksanaan kontrak;

Informasi Log Server – informasi yang dihasilkan oleh penggunaan Layanan Unsplash yang secara otomatis dikumpulkan dan disimpan dalam log server kami. Ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, informasi spesifik perangkat, informasi lokasi, aktivitas sistem, dan informasi internal dan eksternal apa pun yang terkait dengan halaman Unsplash yang Anda kunjungi. Dasar hukum yang berlaku: kepentingan yang sah (untuk memungkinkan kami menyediakan konten dan layanan di situs web), persetujuan, pelaksanaan kontrak;

Korespondensi – informasi yang Anda berikan kepada kami melalui korespondensi, seperti saat Anda mengajukan pertanyaan atau permintaan informasi dan terkait dengan dukungan pelanggan yang sedang berlangsung. Dasar hukum yang berlaku: kepentingan yang sah (untuk memungkinkan kami melaksanakan kewajiban dan menyediakan layanan kami), persetujuan, pelaksanaan kontrak.

Gateway Pembayaran - informasi pembayaran seperti kartu kredit/debit atau nomor rekening keuangan Anda disediakan melalui antarmuka tunnel aman langsung ke pemroses pembayaran pihak ketiga (Stripe) dan tidak dapat diakses atau dikumpulkan oleh kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kebijakan Privasi Stripe di sini.

Unsplash juga dapat menggunakan praktik standar dengan menempatkan berkas data kecil yang disebut cookie, flash cookie, tag piksel, atau alat pelacak lainnya (“Cookie”) di komputer Anda atau perangkat lain yang digunakan untuk mengakses Layanan Unsplash. Cookie merupakan potongan informasi kecil yang secara otomatis disimpan pada peramban web perangkat Anda dan dapat diambil oleh kami. Jenis informasi yang kami kumpulkan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, informasi pengenal pengunjung yang unik dan informasi yang terkait dengan preferensi penggunaan Anda. Kami menggunakan teknologi ini untuk membantu kami mengenali Anda sebagai pengguna, mengumpulkan informasi tentang penggunaan Layanan Unsplash untuk menyesuaikan layanan dan konten kami dengan lebih baik bagi Anda. Dengan menggunakan Layanan Unsplash, Anda mengakui dan menyetujui bahwa kami dapat mengumpulkan dan/atau mengirimkan data apa pun yang dikumpulkan ke penyedia layanan pihak ketiga kami, seperti penyedia analitis, yang juga dapat menggunakan teknologi yang dijelaskan di atas. Harap perhatikan bahwa jika Anda memblokir atau menghapus cookie, Anda tidak akan dapat menggunakan beberapa atau semua Layanan Unsplash.

Cara Kami Menggunakan Informasi Pribadi

Kami melakukan langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa hanya karyawan yang memerlukan akses ke informasi pribadi Anda untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka yang akan memiliki akses ke informasi tersebut. Kami dapat menggunakan informasi pribadi yang kami kumpulkan untuk:

menyediakan Layanan Unsplash kepada Anda, termasuk dukungan pelanggan;

mengoptimalkan dan meningkatkan Layanan Unsplash, termasuk mengembangkan produk, layanan, fitur, dan fungsionalitas baru;

menanggapi pertanyaan dan permintaan lainnya;

memberi informasi yang menurut kami mungkin menarik bagi Anda, termasuk yang berkaitan dengan produk dan layanan kami;

memantau penggunaan Layanan Unsplash, termasuk dengan melakukan pemeriksaan keamanan otomatis dan manual;

memahami dan menganalisis tren penggunaan dan preferensi pengguna kami;

membuat data pelaporan agregat dan anonim tentang Layanan Unsplash;

menyelidiki klaim hukum;

melaksanakan berbagai tujuan yang mana kami dapat memperoleh persetujuannya dari waktu ke waktu; dan

melaksanakan tujuan lain yang diizinkan atau diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

Cara Kami Membagikan Informasi Pribadi

Kami dapat mengungkapkan informasi pribadi Anda kepada penegak hukum dan badan pemerintah ketika diwajibkan oleh hukum atau dengan keyakinan yang jujur ​​bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mematuhi hukum yang berlaku, sebagai tanggapan terhadap perintah pengadilan yang sah, panggilan pengadilan atau surat perintah pengadilan atau pemerintah lainnya, atau untuk bekerja sama dengan penegak hukum atau badan pemerintah lainnya. Kami juga dapat mengungkapkan informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga jika terjadi reorganisasi, merger, penjualan, usaha patungan, penugasan, transfer, atau disposisi lain yang potensial atau telah selesai, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari bisnis kami.

Kami mengandalkan penyedia layanan pihak ketiga untuk melakukan berbagai layanan atas nama kami, seperti verifikasi identitas, deteksi penipuan atau ancaman keamanan, dukungan telepon atau teknis, pemrosesan kartu pembayaran, layanan hosting, dan penyimpanan atau pemrosesan data, dan kami dapat mentransfer informasi pribadi Anda ke penyedia layanan kami untuk tujuan tersebut. Penyedia layanan pihak ketiga memiliki akses dan dapat mengumpulkan informasi pribadi hanya sebagaimana diperlukan untuk menjalankan fungsi mereka dan tidak diizinkan untuk membagikan atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan lain apa pun.

Saat kami mengungkapkan informasi pribadi Anda kepada pihak ketiga, kami melakukan langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa aturan yang ditetapkan dalam Kebijakan Privasi ini dipatuhi dan bahwa pihak ketiga tersebut memberikan jaminan yang cukup untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang tepat untuk melindungi informasi pribadi Anda.

Keamanan Informasi

Kami sangat serius menjaga privasi Anda dan telah menerapkan langkah-langkah keamanan fisik, organisasi, dan teknologi dengan tujuan melindungi informasi pribadi Anda dari kehilangan atau pencurian, akses tidak sah, pengungkapan, penyalinan, penggunaan, atau modifikasi. Secara khusus, kami mengenkripsi situs web Unsplash dengan SSL; kami secara berkala meninjau praktik pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi; dan kami membatasi akses ke informasi Anda berdasarkan kebutuhan untuk karyawan, kontraktor, dan agen kami yang tunduk pada kewajiban kerahasiaan kontraktual yang ketat dan dikenai sanksi atau pemutusan hubungan kerja jika mereka gagal memenuhi kewajiban ini.

Selain itu, pemroses pembayaran pihak ketiga kami, Stripe, mengenkripsi informasi kartu kredit Anda dan menyimpannya di lokasi aman, yang hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang.

Kendati tindakan pencegahan di atas telah dilakukan, tidak ada metode pengiriman atau penyimpanan informasi yang 100% aman atau bebas kesalahan. Jadi, sayangnya kami tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Jika Anda memiliki alasan untuk meyakini bahwa interaksi Anda dengan kami tidak lagi aman (misalnya jika Anda merasa bahwa keamanan informasi apa pun yang Anda berikan kepada kami telah bocor), silakan hubungi kami segera menggunakan informasi kontak di bagian “Hubungi Kami” di bawah.

Penyimpanan Informasi Pribadi

Kami akan menggunakan, mengungkapkan atau menyimpan informasi pribadi Anda hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulan informasi pribadi tersebut dan sebagaimana diizinkan atau diwajibkan oleh hukum.

Hak Terkait Informasi Pribadi Anda

Dalam keadaan tertentu dan sesuai dengan GDPR atau undang-undang perlindungan data lainnya yang berlaku, Anda memiliki hak-hak berikut:

Akses – tanyakan apakah kami sedang memproses informasi dan, jika ya, mintalah akses ke informasi pribadi Anda. Hal ini memungkinkan Anda menerima salinan informasi pribadi yang kami simpan dan informasi tertentu lainnya tentang Anda;

Koreksi – meminta agar informasi pribadi yang tidak lengkap atau tidak akurat tentang Anda yang kami miliki diperbaiki;

Penghapusan – meminta kami untuk menghapus atau menghilangkan informasi pribadi Anda dalam keadaan tertentu. Ada pengecualian tertentu di mana kami dapat menolak permintaan penghapusan, misalnya jika informasi pribadi diperlukan untuk mematuhi hukum atau sehubungan dengan tuntutan hukum;

Pembatasan – meminta kami untuk menangguhkan pemrosesan informasi pribadi Anda, misalnya untuk memastikan keakuratannya atau alasan pemrosesannya;

Transfer – meminta transfer informasi pribadi tertentu ke pihak lain;

Keberatan – menantang pemrosesan informasi pribadi kami berdasarkan kepentingan yang sah (atau pihak ketiga) atau untuk tujuan pemasaran langsung. Namun, kami mungkin berhak untuk terus memproses informasi dalam keadaan tertentu;

Keputusan otomatis – mengajukan keberatan terhadap keputusan otomatis yang dibuat jika keputusan tersebut memiliki dampak hukum atau dampak signifikan serupa dan meminta agar keputusan tersebut dipertimbangkan kembali; dan

Persetujuan – apabila kami memproses informasi pribadi dengan persetujuan, menarik kembali persetujuan Anda.

Anda juga memiliki hak untuk mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas perlindungan data, khususnya di Negara (sebagaimana didefinisikan di bawah) domisili Anda, tempat kami berkantor pusat, atau tempat dugaan pelanggaran hukum perlindungan data terjadi.

Untuk melaksanakan hak-hak ini, silakan hubungi kami sebagaimana ditetapkan di bagian “Hubungi Kami”.

Pemasaran Langsung

Tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku, sewaktu-waktu kami dapat mengirimkan materi pemasaran langsung yang mempromosikan layanan, produk, fasilitas, atau aktivitas kepada Anda menggunakan informasi yang dikumpulkan dari Anda. Jika Anda tidak ingin lagi menerima komunikasi terkait pemasaran dari kami, Anda dapat memilih untuk tidak menerima komunikasi tersebut dengan mengeklik tautan “berhenti berlangganan” di bagian bawah email yang Anda terima dari kami. Anda juga dapat memilih untuk tidak ikut serta dengan menghubungi kami secara langsung menggunakan informasi kontak yang tersedia di bagian “Hubungi Kami” di bawah ini. Kami akan berusaha menanggapi permintaan penghentian langganan Anda secepatnya, tetapi kami mohon Anda memberi kami waktu yang wajar untuk memproses permintaan Anda. Kami tidak akan memberikan informasi Anda kepada pihak ketiga untuk pemasaran langsung atau tujuan lain yang tidak terkait tanpa persetujuan tertulis dari Anda.

Harap perhatikan bahwa jika Anda memilih untuk tidak menerima komunikasi terkait pemasaran, kami mungkin masih perlu mengirimi Anda komunikasi tentang penggunaan produk atau layanan kami, atau hal-hal lainnya, tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Transfer Data

Informasi pribadi Anda dapat disimpan dan diproses di negara, provinsi, atau negara bagian mana pun (masing-masing disebut “Negara”) empat kami memiliki fasilitas atau tempat kami menggunakan penyedia layanan pihak ketiga. Akibatnya, informasi pribadi Anda dapat dipindahkan ke Negara di luar Negara tempat tinggal Anda, yang mungkin memiliki aturan perlindungan data yang berbeda dari Negara Anda. Walaupun informasi tersebut berada di luar Negara Anda, informasi tersebut tunduk pada hukum Negara tempat informasi tersebut disimpan, dan dapat diungkapkan kepada pemerintah, pengadilan, atau lembaga penegak hukum atau badan regulasi di Negara lain tersebut, sesuai dengan hukum Negara tersebut. Namun, praktik kami berkenaan dengan informasi pribadi Anda akan selalu diatur oleh Kebijakan Privasi ini dan, jika berlaku, kami akan mematuhi persyaratan GDPR dalam menyediakan perlindungan yang memadai untuk transfer informasi pribadi dari UE/EEA ke negara lain.

Situs Web dan Layanan Pihak Ketiga

Kebijakan Privasi ini hanya berlaku untuk Layanan Unsplash dan tidak berlaku untuk situs web, produk, atau layanan apa pun yang disediakan oleh pihak ketiga. Kami tidak bertanggung jawab atas praktik privasi pihak ketiga tersebut, dan kami menghimbau Anda untuk meninjau semua kebijakan privasi pihak ketiga sebelum menggunakan situs web, produk, atau layanan pihak ketiga.

Privasi Anak-Anak

Layanan Unsplash tidak ditujukan untuk anak-anak (di bawah usia 13 tahun di AS dan Inggris atau 16 tahun jika Anda tinggal di EEA), dan kami tidak secara sadar mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak tanpa memperoleh persetujuan orang tua. Jika kami mengetahui bahwa informasi pribadi telah dikumpulkan pada Layanan Unsplash berasal dari orang-orang yang di bawah umur dan tanpa persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapus informasi ini. Jika Anda adalah orang tua atau wali dan mengetahui bahwa anak Anda yang masih di bawah umur telah memberikan informasi pribadi, maka Anda dapat memberi tahu kami sebagaimana ditetapkan di bagian “Hubungi Kami” dan meminta kami menghapus informasi pribadi anak tersebut dari sistem kami.

Hubungi Kami

Untuk pertanyaan atau komentar tentang Kebijakan Privasi atau informasi pribadi Anda, untuk membuat permintaan akses atau koreksi, untuk melaksanakan hak-hak yang berlaku, untuk membuat komplain, atau untuk memperoleh informasi tentang kebijakan dan praktik kami sehubungan dengan penyedia layanan di luar Kanada, Petugas Privasi kami dapat dihubungi melalui privacy@unsplash.com.

Kebijakan Privasi ini terakhir diperbarui pada 12 September 2022.