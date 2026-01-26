Visual Unsplash dibuat agar digunakan secara gratis. Lisensi kami mencerminkan hal itu.

Meskipun atribusi tidak diwajibkan, fotografer Unsplash menghargainya karena itu memberikan paparan terhadap karya mereka dan mendorong mereka untuk terus bagikan.

Teks panjang

Unsplash memberi Anda lisensi hak cipta yang tidak dapat dibatalkan, non-eksklusif, dan di seluruh dunia untuk mengunduh, menyalin, memodifikasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, dan menggunakan gambar dari Unsplash secara gratis, termasuk untuk tujuan komersial, tanpa izin dari atau memberikan atribut kepada fotografer atau Unsplash. Lisensi ini tidak termasuk hak untuk menyusun gambar dari Unsplash atau meniru layanan serupa atau layanan pesaing.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, Baca Pertanyaan Umum kami.