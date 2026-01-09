1. Pendahuluan

Unsplash adalah platform penemuan gambar untuk gambar definisi tinggi yang gratis untuk digunakan. Kami (Unsplash Inc., perusahaan Kanada) mengoperasikan situs web Unsplash di unsplash.com (“Situs” tersebut) dan semua situs web, perangkat lunak, aplikasi seluler, dan layanan terkait lainnya yang kami sediakan (bersama, “Layanan”) dengan tujuan untuk menghargai dan memungkinkan kontributor serta mendorong kreativitas dalam komunitas kami. Penggunaan Layanan oleh Anda, dan ketentuan Layanan kami untuk Anda, merupakan perjanjian oleh Anda dan Unsplash yang akan terikat oleh syarat dan ketentuan dalam Ketentuan Layanan ini.

HARAP BACA KETENTUAN LAYANAN INI DENGAN SAKSAMA. DENGAN MENDAFTARKAN ATAU MENGGUNAKAN LAYANAN, ANDA AKAN MEMBERI TAHU KAMI BAHWA ANDA TELAH MEMBACA, MEMAHAMI, DAN SETUJU UNTUK TERIKAT OLEH KETENTUAN LAYANAN INI, TERMASUK KEBIJAKAN PRIVASI KAMI (BERSAMA, “PERSYARATAN” INI). Jika Anda tidak setuju dengan apa pun yang kami ajukan dalam Ketentuan ini, harap jangan (dan Anda tidak perlu izin dari kami) gunakan bagian mana pun dari Layanan.

BAGIAN INI SANGAT PENTING: Ketentuan ini diperlukan jika terjadi sengketa antara kami dan Anda terkait dengan Layanan (atau sebaliknya), kecuali Anda tinggal di Inggris Raya atau Uni Eropa, sengketa tersebut akan diselesaikan melalui ARBITRASE YANG MENGIKAT. Ini artinya bahwa ANDA SETUJU UNTUK MENYERAHKAN HAK ANDA KEPADA PENGADILAN UNTUK MENGGUGAT KAMI (ATAU DIGUGAT OLEH KAMI) BERDASARKAN KONTRAK INI (kecuali untuk beberapa sengketa yang dapat ditangani peradilan klaim kecil). Sengketa kita akan diputuskan oleh ARBITER NETRAL dan BUKAN HAKIM ATAU JURI dan Anda tidak dapat memulai atau bergabung dengan gugatan hukum kelompok. Harap baca dengan saksama Bagian 18 untuk detail aktual terkait dengan perjanjian kami untuk melakukan arbitrase, yang telah kami upayakan agar adil untuk para pengguna kami.

2. Kelayakan

Layanan dirancang untuk digunakan oleh orang-orang yang setidaknya berusia 13 tahun. Jika Anda belum 13 tahun, maka Anda tidak dapat menggunakan Layanan. Jika Anda berusia 13 tahun atau lebih, Anda berjanji kepada kami bahwa belum pernah ditangguhkan dari Layanan, dan berjanji bahwa penggunaan Anda atas Layanan tidak akan melanggar hukum atau peraturan. Jika Anda menggunakan Layanan atas nama perusahaan, organisasi, atau jenis entitas lainnya, Anda mewakilkan kepada kami bahwa Anda memiliki wewenang untuk mengikat organisasi dengan Ketentuan atas namanya.

3. Akun dan Pendaftaran

Saat Anda menggunakan Layanan, Anda berpeluang untuk mendaftarkan akun. Kami menyarankan Anda untuk mendaftarkan akun, karena membuat akun pada Layanan memberi Anda akses ke fitur khusus seputar penemuan, pengunduhan, dan berkontribusi ke komunitas. Jika Anda mendaftarkan akun, kami meminta Anda untuk memberi kami beberapa informasi tentang diri Anda sebagai bagian dari proses pendaftaran, beberapa informasi tersebut diperlukan untuk mendaftarkan akun. Anda berjanji bahwa semua informasi yang Anda berikan adalah akurat dan bahwa Anda akan menjaganya tetap akurat dan terbaru di masa mendatang. Kami juga meminta Anda untuk memberikan kata sandi untuk melindungi keamanan akun Anda. Anda bertanggung jawab untuk menjaga kata sandi Anda tetap aman dan rahasia. Aktivitas apa pun yang terjadi di bawah akun Anda akan menjadi tanggung jawab Anda. Jika Anda pernah berpikir bahwa akun Anda mungkin tidak lagi aman, Anda harus memberi tahu kami segera di support@unsplash.com. Anda juga dapat mengatur ulang kata sandi Anda melalui https://unsplash.com/users/password/new.

4. Lisensi Terbatas untuk Menggunakan Layanan (tetapi bukan Gambar)

Dengan ketentuan bahwa Anda terus mematuhi Ketentuan ini, kami memberi Anda izin untuk mengakses Layanan hanya untuk penggunaan pribadi Anda.

5. Lisensi untuk Gambar

Salah satu fitur terbaik dari Layanan adalah Anda diizinkan untuk mencari, melihat, dan mengunduh gambar yang telah diunggah oleh pengguna Unsplash (“Gambar”). Anda boleh mengunduh dan menggunakan Gambar dari Layanan sesuai dengan, dan tunduk pada, Lisensi Unsplash. Kami mendorong Anda untuk lebih memahami Lisensi Unsplash, serta Pertanyaan Umum yang menyertainya. Untuk memastikan agar Anda tidak melewatkannya, berikut ini informasi inti dari lisensi tersebut:

Unsplash memberi Anda lisensi hak cipta yang tidak dapat ditarik kembali, noneksklusif, dan berlaku di seluruh dunia untuk mengunduh, menyalin, memodifikasi, mendistribusikan, menampilkan, dan menggunakan gambar dari Unsplash secara gratis, termasuk untuk tujuan komersial, tanpa izin dari atau menghubungi fotografer atau Unsplash, tetapi lisensi ini tidak termasuk hak untuk mengompilasi gambar dari Unsplash untuk mereplikasi layanan serupa atau pesaing.

Ini artinya bahwa Gambar pada Layanan disertai lisensi hak cipta yang amat sangat luas berdasarkan Lisensi Unsplash. Inilah alasan mengapa kami menyebutnya “Gratis untuk Digunakan.” Harap diperhatikan bahwa Lisensi Unsplash tidak menyertakan hak untuk menggunakan:

Merek dagang, logo, atau merek yang muncul di Gambar

Gambar orang-orang jika dapat dikenali dalam Gambar

Karya-karya seni atau kepengarangan yang muncul dalam Gambar

Jika Anda mengunduh gambar dengan salah satu dari yang dijelaskan di atas, Anda mungkin memerlukan izin dari pemilik merek dari merek atau karya kepengarangan tersebut atau individu yang bergantung pada bagaimana Anda menggunakan Gambar tersebut. Silakan melihat Pertanyaan Umum kami untuk informasi selengkapnya dan, jika Anda masih belum yakin, Anda mungkin perlu berbicara dengan pengacara yang memahami hal-hal ini.

6. Konten Pengguna

ANDA MEMILIKI SEMUA KONTEN PENGGUNA ANDA, TERMASUK GAMBAR YANG ANDA UNGGAH KE SITUS.

Secara Umum . Layanan memungkinkan Anda untuk mengunggah dan mem-posting Gambar Anda, serta teks tertulis, gambar, tautan web, informasi lokasi, dan konten lainnya (“ Konten Pengguna ”). Konten Pengguna apa pun yang Anda sediakan di Layanan akan menjadi milik Anda atau pemberi lisensi Anda. Kami tidak akan mengklaim kepemilikan dalam Konten Pengguna Anda-sepenuhnya, 100%, milik Anda.

Lisensi Terbatas untuk Kami . Anda memberi kami lisensi bebas royalti noneksklusif di seluruh dunia (dengan hak untuk mensublisensikan) untuk meng-host, menyimpan, mentransfer, menayangkan, mengadaptasi, menampilkan, mereproduksi, memodifikasi, menerjemahkan, dan mendistribusikan Konten Pengguna Anda (seluruhnya atau sebagian) dalam format media apa pun dan melalui saluran media apa pun (yang saat ini dikenal atau dikembangkan setelahnya). Anda memahami bahwa kami tidak akan membayar Anda untuk penggunaan apa pun atas Gambar Anda dan bahwa Gambar Anda akan tersedia untuk publik untuk mereka gunakan tanpa memberikan atribusi atau kompensasi kepada Anda.

Wewenang . Saat Anda mengunggah Gambar ke Layanan, selain lisensi yang Anda berikan kepada kami untuk mem-posting Gambar secara publik dan izin yang memperbolehkan pengguna Unsplash lainnya untuk mengunduh dan menggunakannya, Anda juga memberi wewenang kepada kami menurut hak cipta Anda untuk menindak pelanggaran apa pun atas sublisensi yang kami berikan atas Gambar tersebut kepada pihak lain. Dengan kata lain, jika pengguna Unsplash menyalahgunakan salah satu Gambar Anda yang diunduh dari Layanan, Anda berwenang untuk menegakkan hak cipta Anda dalam Gambar atas nama Anda. Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal ini, silakan lihat Pertanyaan Umum kami.

Pernyataan dan Jaminan . Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas Konten Pengguna Anda dan semua konsekuensi yang terjadi karena Anda telah mengunggah atau mem-posting Konten Pengguna pada Layanan. Setiap kali Anda mengunggah atau mem-posting Konten Pengguna, Anda mewakili dan memberi jaminan kepada kami bahwa: Anda adalah pencipta dan pemilik Konten Pengguna atau memiliki semua hak-hak yang diperlukan dari orang atau perusahaan lain untuk menggunakan, dan mengizinkan pengguna lain untuk menggunakan, Konten Pengguna di Layanan sebagaimana dirancang di Bagian 6; dan Konten Pengguna Anda (termasuk sebagaimana yang digunakan oleh Anda, kami, atau pengguna lain dari Layanan) tidak dan tidak akan melanggar atau menyalahgunakan hak pihak ketiga apa pun, termasuk hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya, hak privasi, hak publisitas, atau hak moral, atau memfitnah, mencemarkan nama baik, atau mencerca siapa pun. Dengan kata lain, Konten Pengguna Anda haruslah karya asli Anda dan Anda harus memiliki izin pihak ketiga yang memiliki hak dalam Konten Pengguna sebelum Anda mengunggah atau mem-posting Konten Pengguna ke Layanan.

Penafian. Tidak ada cara yang wajar bagi kami untuk memantau semua Konten Pengguna yang telah diunggah atau diposting di Layanan, dan kami tidak memiliki kewajiban kepada Anda atau pengguna lainnya untuk memantau, mengedit, atau mengontrol Konten Pengguna yang diunggah atau di-posting oleh Anda atau pengguna lainnya ke Layanan. Ini artinya bahwa kami tidak bertanggung jawab atas Konten Pengguna di Layanan dan Anda setuju untuk tidak membuat klaim apa pun terhadap kami dikarenakan Konten Pengguna. Meskipun demikian, kami dapat menghapus, mengedit, menyaring, atau memblokir Konten Pengguna kapan saja dari Layanan (tanpa memberi tahu Anda terlebih dahulu) untuk alasan apa pun, termasuk jika kami berpikir bahwa Konten Pengguna tersebut melanggar Ketentuan ini atau sebaliknya pantas dipertanyakan. Saat Anda menggunakan Layanan, Anda akan terpapar dengan Konten Pengguna dari pengguna lain, beberapa di antaranya mungkin menyinggung, tidak akurat, atau tidak senonoh. Kami dapat melakukan investigasi terhadap klaim yang menyatakan bahwa Konten Pengguna melanggar Ketentuan ini dan, dalam kasus tersebut, kami sendiri akan memutuskan tindakan yang akan diambil (jika ada) terkait dengan Konten Pengguna yang dipertanyakan.

7. Undang-undang Hak Cipta Digital Millenium

Kami mematuhi bagian-bagian Undang-undang Hak Cipta Digital Millennium yang berlaku untuk para penyedia layanan internet (17 U.S.C. §512, sebagaimana diubah). Jika Anda berpikir bahwa materi yang diunggah atau diposting di Layanan melanggar salah satu hak cipta Anda, Anda dapat menghubungi Agen yang Ditunjuk di:

Unsplash, Inc. 1240 20 Ave SE, Suite 301 Calgary, AB T2G 1M8, Canada E-mail: abuse@unsplash.com

Pemberitahuan apa pun yang menyatakan bahwa materi yang diselenggarakan oleh atau didistribusikan melalui Layanan melanggar hak kekayaan intelektual harus menyertakan:

tanda tangan elektronik atau fisik dari pihak yang berwenang untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta atau hak lain yang diduga dilanggar;

deskripsi mengenai karya dengan hak cipta atau kekayaan intelektual lain yang Anda klaim telah dilanggar;

Deskripsi mengenai materi yang Anda klaim melanggar dan lokasinya di Layanan; alamat, nomor telepon, dan alamat email Anda;

pernyataan yang Anda buat bahwa Anda meyakini dengan iktikad baik bahwa penggunaan materi di Layanan yang Anda komplain tersebut tidak diizinkan oleh pemilik hak cipta, agennya, atau hukum; dan

pernyataan yang Anda buat bahwa informasi dalam pemberitahuan Anda akurat dan bahwa, dengan ancaman sanksi atas sumpah palsu, Anda adalah pemilik hak cipta atau kekayaan intelektual atau diizinkan untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta atau kekayaan intelektual tersebut.

Kami akan mengakhiri (tanpa pemberitahuan) akun pengguna yang kami dapati merupakan “pelanggar berulang,” yang merupakan pengguna yang telah diberitahu tentang kegiatan yang melanggar lebih dari dua kali atau telah memiliki Konten Pengguna yang melanggar yang dihapus dari Layanan lebih dari dua kali.

8. Perilaku yang Dilarang

DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN ANDA SETUJU UNTUK TIDAK:

Menggunakan Layanan untuk tujuan ilegal apa pun atau pelanggaran terhadap hukum dan peraturan apa pun;

Melanggar atau mendorong orang lain untuk melanggar hak-hak pihak ketiga, termasuk pelanggaran atau penyalahgunaan hak kekayaan intelektual;

Mengunggah, mem-posting, atau menerbitkan Konten Pengguna yang melanggar hukum, memfitnah, mencemarkan nama baik, pantas dipertanyakan, vulgar, tidak patut, pornografi, melecehkan, mengancam, penuh kebencian, atau tidak patut;

Mengganggu fitur-fitur keamanan Layanan (misalnya dilarang menonaktifkan atau menghindari fitur-fitur yang membatasi penggunaan Anda atau menyalin Konten Pengguna apa pun atau merekayasa balik Layanan untuk menemukan Kode Sumber Layanan);

Mengganggu operasi Layanan kami atau penggunaan Layanan oleh pengguna lainnya (ini artinya dilarang mengunggah atau menyebarkan virus, adware, atau spyware, dilarang membuat penawaran atau promosi yang tidak diminta, dilarang mengumpulkan informasi pribadi orang lain, dan dilarang mengganggu jaringan atau peralatan yang kami gunakan untuk menyediakan Layanan);

Melakukan aktivitas curang, seperti meniru orang lain atau berbohong tentang tanggal lahir Anda;

Menjual salinan Gambar tanpa terlebih dahulu memperbarui atau memodifikasi secara signifikan atau berarti, atau jika tidak menggabungkan elemen kreatif baru ke dalam Gambar yang melampaui sentuhan ulang sederhana, mengubah ukuran, atau perubahan minimal lainnya dengan syarat perubahan tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara otomatis (yaitu, menjual salinan Gambar yang tidak diubah, diubah sedikit, atau diubah dengan skrip otomatis), termasuk menjualnya sebagai cetakan atau dicetak di barang-barang fisik;

Kecuali dan hanya sejauh pembatasan tersebut tidak diizinkan menurut hukum yang berlaku, Anda tidak boleh: (a) mereproduksi, mendistribusikan, menayangkan secara publik, atau menampilkan secara publik Layanan; (b) melakukan modifikasi pada Layanan; atau (c) mengganggu atau menghindari fitur apa pun dari Layanan, termasuk mekanisme keamanan atau kontrol akses;

Kecuali untuk penggunaan API Unsplash yang sesuai dengan Ketentuan API, mengakses Layanan menggunakan bot, spider, skrip, crawler, scraper, atau alat atau aplikasi otomatis (selain peramban web Anda atau aplikasi seluler yang mungkin kami terbitkan);

Menyalin tampilan dan kesan Situs atau mengakses, mengunduh, menyalin, memodifikasi, mendistribusikan, menampilkan, atau menggunakan Gambar apa pun untuk membuat layanan serupa atau saingan atau menyumbangkan Gambar kepada layanan serupa atau pesaing yang ada;

Mengalihkan hak Anda untuk menggunakan Layanan atau menampilkan, mengakses, atau menggunakan Materi apa pun; atau

Menggunakan Gambar yang berhubungan dengan set data pembelajaran mesin dan/atau kecerdasan buatan (misalnya melatih model pembelajaran mesin dan/atau kecerdasan buatan), atau untuk teknologi yang dirancang atau dimaksudkan untuk identifikasi orang perseorangan. Jika Anda ingin menggunakan Gambar untuk keperluan-keperluan ini, silakan kunjungi https://unsplash.com/data untuk informasi selengkapnya;

Berupaya untuk melakukan, atau membantu siapa pun untuk melakukan, salah satu hal-hal ini.

9. Layanan Perusahaan Lain dan Situs Web yang Tertaut

Anda mungkin menemukan alat atau Layanan yang memungkinkan Anda untuk mengirim informasi, termasuk Konten Pengguna, ke layanan perusahaan lain, seperti melalui fitur-fitur yang mengizinkan Anda untuk menautkan akun Anda pada Layanan dengan akun pada layanan lainnya (misalnya Twitter atau Facebook atau penerapan tombol suka atau bagikan milik perusahaan lain). Jika Anda menggunakan alat-alat ini, Anda mengizinkan kami untuk mengirim informasi ini ke layanan perusahaan lain dan Anda menyatakan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi ini oleh perusahaan lain karena, kami sama sekali tidak mengendalikan alat-alat ini.. Anda juga dapat menemukan tautan ke situs web lainnya yang tidak dioperasikan oleh kami pada Layanan. Situs web ini juga tidak dalam kendali kami, jadi silakan gunakan diskresi Anda saat Anda meninggalkan Layanan.

10. Pengakhiran Akun Anda

Jika Anda melanggar salah satu Ketentuan ini, izin Anda untuk menggunakan Layanan akan berakhir secara otomatis.

Selain itu, kami dapat mengakhiri akun Anda pada Layanan atau menangguhkan atau mengakhiri akses Anda ke Layanan kapan saja (dengan atau tanpa pemberitahuan) tanpa kewajiban kepada Anda. Anda dapat mengakhiri akun Anda pada Layanan dengan mengunjungi https://unsplash.com/account/close.

Kami dapat memperbarui, memodifikasi, atau bahkan menghentikan Layanan kapan saja tanpa memberi tahu Anda.

11. Kebijakan Privasi dan Persyaratan Tambahan

Kami menanggapi masalah privasi dengan serius, dan kami ingin agar Anda mengetahui informasi apa saja yang kami kumpulkan dari Anda dan cara kami menggunakannya. Silakan baca kebijakan privasi (“ Kebijakan Privasi ”) kami dengan saksama. Kebijakan Privasi digabungkan ke dalam Ketentuan ini sebagai bagian dari perjanjian kami.

Selain itu, kami mungkin memberi tahu Anda tentang persyaratan tambahan yang ingin Anda penuhi saat menggunakan Layanan, termasuk Lisensi Unsplash (“Kebijakan Tambahan”). Persyaratan ini bisa jadi merupakan hal-hal seperti kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau panduan komunitas. Kebijakan Tambahan yang kami posting atau tautan ke Layanan digabungkan ke dalam Ketentuan sebagai bagian dari perjanjian kami.

12. Memodifikasi Ketentuan ini

Kami dapat sesekali melakukan perubahan terhadap Ketentuan ini dengan pemberitahuan 7 hari sebelumnya. Jika dan saat kami melakukannya, kami akan melakukan upaya-upaya yang beralasan untuk memberi tahu Anda tentang perubahan tersebut. Kami dapat menyediakan pemberitahuan ini melalui spanduk pop-up, dengan mengirimkan email ke alamat email yang terkait dengan akun Anda di Layanan, atau dalam beberapa cara lain, dan kami akan memberi tahu Anda saat versi baru dari Ketentuan ini akan diberlakukan. Jika Anda tidak menerima Ketentuan baru yang kami ajukan, kami dapat segera membatalkan akun Anda dan mengakhiri akses Anda ke Layanan. Jika kita memiliki sengketa terkait dengan Layanan, sengketa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan versi Ketentuan ini yang telah diberlakukan saat sengketa muncul.

13. Kepemilikan Layanan

Unsplash, Inc. memiliki dan mengoperasikan Layanan. Semua perangkat lunak, antarmuka visual, grafis, desain, informasi, kompilasi Gambar, dan semua elemen Layanan lainnya (“Materi”) yang kami sediakan dilindungi oleh kekayaan intelektual dan undang-undang lainnya. Kami atau pemberi lisensi kami memiliki semua Materi yang terdapat dalam Layanan dan Anda tidak dapat menggunakan Materi kecuali jika Anda secara khusus diizinkan menurut Ketentuan ini.

14. Ganti Rugi

Anda bertanggung jawab atas penggunaan Anda atas Layanan. Anda setuju untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada kami, termasuk direktur, pejabat, karyawan, konsultan, afiliasi, dan agen kami, dari dan terhadap salah satu atau seluruh klaim, kewajiban, kerugian, kerugian, dan biaya (termasuk ongkos dan biaya pengacara yang wajar) yang timbul atau dengan cara apa pun sehubungan dengan (i) akses Anda atau penggunaan Layanan; (ii) pelanggaran Anda terhadap Ketentuan ini atau undang-undang atau peraturan apa pun; (iii) pelanggaran Anda terhadap hak siapa pun, termasuk hak kekayaan intelektual; atau (iv) sengketa antara Anda dan pihak ketiga. Jika Anda harus membela kami, kami akan mempunyai hak untuk mengambil alih kendali eksklusif terhadap masalah tersebut (tanpa membatasi tanggung jawab ganti rugi Anda) dan, jika itu terjadi, Anda akan bekerja sama dengan pembelaan kami terhadap klaim.

15. Penafian; Tanpa Jaminan

KAMI MENYEDIAKAN LAYANAN, DAN SEMUA KONTEN YANG TERSEDIA MELALUI LAYANAN, SECARA “APA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA”, TANPA JAMINAN DALAM JENIS APA PUN, BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT. SEMAKSIMAL MUNGKIN SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, KAMI SECARA KHUSUS MENYANGKAL SELURUH JAMINAN DALAM JENIS APA PUN, TERMASUK JAMINAN YANG TERSIRAT DARI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN, KESESUAIAN DENGAN TUJUAN KHUSUS, TANPA PELANGGARAN, HAK KEPEMILIKAN, DAN SEMUA JAMINAN YANG TIMBUL DARI KESEPAKATAN, PENGGUNAAN, ATAU PERDAGANGAN. KAMI TIDAK MEMBERIKAN GARANSI ATAU MENJAMIN BAHWA LAYANAN TIDAK AKAN TERGANGGU, AMAN, ATAU BEBAS DARI KESALAHAN ATAU KOMPONEN YANG BERBAHAYA, ATAU BAHWA KAMI AKAN MEMPERBAIKI KESALAHAN APA PUN ATAU KOMPONEN YANG BERBAHAYA.

KECUALI DISEDIAKAN DI BAGIAN 16 DI BAWAH, ANDA MENGGUNAKAN LAYANAN BERDASARKAN RISIKO ANDA SENDIRI DAN MENGASUMSIKAN SEMUA RISIKO ATAS SEGALA KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN ANDA ATAU AKSES KE LAYANAN, INTERAKSI ANDA DENGAN PENGGUNA LAYANAN LAINNYA, DAN KONTEN APA PUN YANG TERSEDIA MELALUI LAYANAN. PENGGUNAAN ANDA ATAS LAYANAN DAN MENGGUNAKAN, MENGAKSES, MENGUNDUH, ATAU JIKA TIDAK MEMPEROLEH MATERI ATAU KONTEN MELALUI LAYANAN DAN SITUS TERKAIT ATAU LAYANAN APA PUN DENGAN KEBIJAKAN DAN RISIKO ANDA SENDIRI, DAN ANDA AKAN SEMATA-MATA BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUSAKAN PADA PROPERTI ANDA (TERMASUK PERANGKAT SELULER ANDA YANG DIGUNAKAN SEHUBUNGAN DENGAN LAYANAN) ATAU KEHILANGAN DATA YANG DIAKIBATKAN OLEH PENGGUNAAN LAYANAN ATAU UNDUHAN ATAU PENGGUNAAN KONTEN.

HUKUM DI BEBERAPA TEMPAT MELARANG PENAFIAN JAMINAN DAN ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK LAIN YANG DAPAT BERBEDA BERGANTUNG PADA TEMPAT ANDA TINGGAL. KAMI TIDAK MENGECUALIKAN ATAU MEMBATASI DENGAN CARA APA PUN KEWAJIBAN KAMI KEPADA ANDA YANG JIKA DILAKUKAN AKAN MELANGGAR HUKUM. DI INGGRIS RAYA DAN UNI EROPA, HAL INI TERMASUK KEWAJIBAN ATAS KEMATIAN ATAU CEDERA DIRI YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN KAMI ATAU KELALAIAN KARYAWAN, AGEN, ATAU SUBKONTRAKTOR KAMI; ATAS PENIPUAN ATAU PERNYATAAN PALSU YANG CURANG; ATAU ATAS KEWAJIBAN UNTUK MELAKSANAKAN LAYANAN DENGAN PERHATIAN DAN KEAHLIAN YANG WAJAR ATAU KEGAGALAN UNTUK MELAKSANAKAN LAYANAN SESUAI DENGAN INFORMASI YANG DISEDIAKAN TENTANG KAMI ATAU LAYANAN.

16. Batasan Kewajiban

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS, KONSEKUENSIAL, ATAU PUNITIF YANG TIMBUL DARI ATAU BERKAITAN DENGAN AKSES ANDA ATAU PENGGUNAAN (ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN) LAYANAN ATAU KONTEN APA PUN PADA LAYANAN, BAIK BERDASARKAN JAMINAN, KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK KELALAIAN), STATUTA, ATAU TEORI HUKUM LAINNYA, BAIK YANG SUDAH ATAU BELUM KAMI INFORMASIKAN TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT.

KECUALI SEBAGAIMANA DISEDIAKAN SECARA EKSPLISIT DI BAGIAN 18, KEWAJIBAN AGREGAT MAKSIMUM KAMI KEPADA ANDA ATAS SEBAGIAN ATAU SELURUH KLAIM YANG TIMBUL ATAU BERKAITAN DENGAN AKSES ANDA ATAU PENGGUNAAN (ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN) LAYANAN ATAU KONTEN APA PUN YANG TERSEDIA MELALUI LAYANAN, BAIK BERDASARKAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK KELALAIAN), STATUTA, ATAU TEORI HUKUM LAINNYA DIBATASI HINGGA US$100.

HUKUM DI BEBERAPA TEMPAT TIDAK MENGIZINKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN KEWAJIBAN UNTUK KERUGIAN KONSEKUENSIAL ATAU INSIDENTAL. DENGAN DEMIKIAN, PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU UNTUK ANDA.

SETIAP KETENTUAN DARI PERSYARATAN INI YANG MENGATUR UNTUK PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB, PENAFIAN JAMINAN, ATAU PENGECUALIAN KERUGIAN ADALAH UNTUK MEMBAGI RISIKO ANTARA ANDA DAN KAMI BERDASARKAN PERSYARATAN INI. PEMBAGIAN INI ADALAH ELEMEN PENTING DARI DASAR TAWAR-MENAWAR DI ANTARA PIHAK-PIHAK. SETIAP KETENTUAN INI DAPAT DIPISAH DAN TIDAK BERGANTUNG PADA SEMUA KETENTUAN LAINNYA PADA KETENTUAN INI. PEMBATASAN DALAM BAGIAN 16 INI AKAN TETAP BERLAKU MESKI UPAYA HUKUM TERBATAS GAGAL MENCAPAI TUJUAN PENTINGNYA.

17. Umum

Ketentuan ini, bersama dengan Kebijakan Privasi dan kebijakan lainnya yang tergabung ke dalam Ketentuan ini, merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan kami mengenai penggunaan Anda atas Layanan. Kecuali untuk hak kami memperbarui Ketentuan ini berdasarkan Bagian 12 di atas, Ketentuan ini hanya dapat diubah dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Anda dan kami. Anda tidak diizinkan untuk memindahtangankan atau mengalihkan Ketentuan ini, atau mengalihkan akun Anda terkait Layanan, kepada orang atau perusahaan lain tanpa persetujuan kami, termasuk pengalihan apa pun yang ingin Anda lakukan sehubungan dengan akuisisi perusahaan. Kami dapat memindahtangankan Ketentuan ini dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Anda. Penundaan atau kegagalan apa pun untuk menegakkan hak-hak menurut Ketentuan ini atau memerlukan kepatuhan Anda terhadap Ketentuan ini tidak akan memengaruhi hak kami untuk menegakkan hak atau memerlukan kepatuhan Anda di kemudian hari. Jika kami mengesampingkan pelanggaran Anda terhadap Ketentuan ini, kami tidak akan mengesampingkan pelanggaran berikutnya atau kewajiban Anda untuk mematuhi ketentuan yang Anda langgar. Kami telah menyertakan judul paragraf dan bagian untuk memudahkan referensi, tetapi judul-judul ini tidak memengaruhi interpretasi atas Ketentuan ini. Apabila ada bagian dari Ketentuan ini yang ditetapkan oleh hakim atau arbiter tidak dapat ditegakkan, bagian yang tidak dapat ditegakkan tersebut akan tetap diberlakukan semaksimal mungkin dan bagian-bagian lainnya akan tetap ditegakkan dan berlaku penuh. Saat Ketentuan ini diakhiri, ketentuan apa pun yang sifatnya harus tetap berlaku (atau yang secara khusus menyatakan bahwa ketentuan akan tetap berlaku) akan tetap berlaku setelah pengakhiran, termasuk berikut ini: Bagian 2, 5, 6, dan 8 hingga 21.

18. Hukum yang Mengatur, Penyelesaian Sengketa, dan Arbitrase

Warga Negara Kanada . Jika Anda warga negara Kanada, Bagian 18.a berlaku untuk Anda: Umum. Ketentuan ini dan tindakan lainnya terkait di dalamnya akan diatur oleh undang-undang Provinsi Quebec, Kanada, tanpa memandang pertentangan antara Ketentuan ini dengan ketentuan undang-undang. Sesuai dengan sebagian dari Bagian 18.a ini, yurisdiksi eksklusif dan lokasi tindakan terkait dengan Perjanjian ini adalah Distrik Montreal dan masing-masing dari kita tidak keberatan terhadap yurisdiksi dan lokasi dalam peradilan ini; kecuali bahwa, apabila terjadi pelanggaran yang nyata atau yang mengancam, penyalahgunaan, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual kami, kami dapat menuntut proses hukum di yurisdiksi mana pun yang kami pilih. Arbitrase. Masing-masing dari kita setuju bahwa sengketa, klaim, atau kontroversi yang timbul atau terkait Ketentuan ini atau penggunaan Layanan akan diselesaikan secara eksklusif dengan arbitrase yang mengikat, kecuali jika masing-masing dari kita mempertahankan hak untuk mengajukan tindakan individu dalam peradilan klaim kecil dan hak untuk mencari putusan nonmoneter atau pelarangan perbuatan lainnya di sebuah yurisdiksi peradilan yang kompeten untuk mencegah pelanggaran yang nyata atau mengancam, penyalahgunaan, atau pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Anda menyatakan dan setuju bahwa Anda melepaskan hak untuk ikut serta sebagai penggugat dalam gugatan kelompok yang diakui atau pemeriksaan perkara perwakilan. Kecuali Anda dan kami disetujui sebaliknya secara tertulis, arbiter mungkin tidak mengonsolidasikan klaim lebih dari satu orang, dan sebaliknya mungkin tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan perkara kelompok atau perwakilan dalam bentuk apa pun. Jika Bagian 18.a.ii ini dianggap tidak dapat dilaksanakan, maka seluruh Bagian 18.a akan dianggap batal. Aturan Arbitrase. Arbitrase akan tunduk pada pasal 940 dan berikutnya Kode Prosedur Sipil (Quebec). Lokasi Arbitrase. Kecuali Anda dan kami menyepakati sebaliknya, arbitrase akan dilaksanakan di Montreal, Quebec. Keputusan. Arbiter akan memberikan putusan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kode Prosedur Sipil (Quebec). Keputusan tersebut akan menyertakan temuan-temuan dan kesimpulan-kesimpulan penting yang menjadi dasar keputusan arbiter. Pertimbangan pada putusan arbitrase dapat dimasukkan di peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk melakukannya. Setiap ganti rugi yang diputuskan oleh arbiter harus konsisten dengan persyaratan Bagian 16 sebagaimana jenis dan jumlah ganti rugi yang mungkin menjadi tanggung jawab suatu pihak. Biaya. Arbiter akan menentukan pihak yang bertanggung jawab untuk membayar biaya yang berhubungan dengan arbitrase.

Warga Negara AS dan Negara Lainnya . Jika Anda warga negara Amerika Serikat, atau negara lain di luar Kanada, Inggris Raya, atau Uni Eropa, Bagian 18.b ini berlaku untuk Anda: Umumnya. Untuk kepentingan menyelesaikan sengketa antara Anda dan kami dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya, Anda dan kami setuju untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh sengketa yang timbul sehubungan dengan Ketentuan ini atau penggunaan Layanan oleh Anda dengan arbitrase yang mengikat. Arbitrase bersifat tidak lebih formal dibandingkan dengan gugatan di peradilan. Ini menggunakan arbiter netral alih-alih hakim atau juri, memungkinkan penemuan terbatas (yaitu, temuan fakta praperadilan) dibandingkan di peradilan, dan biasanya tidak dapat diajukan banding di peradilan. Arbiter dapat memberikan putusan atas kerusakan dan pemulihan hakpemulihan hak yang sama dengan keputusan peradilan. Kesepakatan kita untuk melakukan arbitrase terhadap klaim yang timbul atau terkait dengan aspek dari Ketentuan, menyertakan semua klaim, baik berdasarkan kontrak, gugatan, statuta, penipuan, pernyataan palsu, atau teori hukum lainnya, dan terlepas dari apakah klaim muncul selama atau setelah pengakhiran Ketentuan ini. ANDA MEMAHAMI DAN SETUJU BAHWA, DENGAN MASUK KE DALAM PERSYARATAN INI, ANDA DAN UNSPLASH MASING-MASING MELEPASKAN HAK UNTUK PENGADILAN OLEH JURI ATAU UNTUK TURUT SERTA DALAM GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK. Eksepsi. Tanpa mengesampingkan Bagian 18.b.i, kita setuju bahwa tidak ada dalam Ketentuan ini yang melepaskan atau membatasi hak kita untuk (i) mengajukan gugatan secara individual di pengadilan sengketa kecil, (ii) menuntut tindakan penegakan melalui lembaga federal, negara bagian, atau lokal, (iii) mengajukan permohonan perintah penghentian atau upaya hukum sementara lainnya sebagai bentuk dukungan pada proses arbitrase dari pengadilan hukum, atau (iv) mengajukan gugatan hukum di peradilan hukum untuk menangani klaim kekayaan intelektual. Arbiter. Arbitrase apa pun antara kita akan diselenggarakan menurut Prosedur Penyelesaian Sengketa Komersial dan Prosedur Tambahan untuk Sengketa Terkait Konsumen (secara kolektif, “ Aturan AAA ”) dari Asosiasi Arbitrase Amerika (American Arbitration Association, atau “ AAA ”), sebagaimana diubah oleh Ketentuan ini, dan akan diatur oleh AAA. Jika Anda menginginkan salinan Aturan AAA, maka tersedia secara online di www.adr.org, dengan menelepon AAA di 1-800-778-7879. Pemberitahuan dan Proses. Jika salah satu di antara kita bermaksud untuk mengajukan arbitrase, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang sengketa ke pihak lainnya, dengan surat bersertifikat atau Federal Express (diperlukan tanda tangan), atau, jika kami tidak memiliki alamat fisik untuk mengirimkan email ke Anda, dengan email (“ Pemberitahuan ”). Alamat kami untuk Pemberitahuan adalah: Unsplash, Inc., 1240 20 Ave SE, Suite 301, Calgary, AB, T2G 1M8, Kanada. Pemberitahuan apa pun harus (a) menjelaskan sifat dan dasar klaim atau sengketa, dan (b) menjelaskan bantuan hukum khusus yang diminta (“ Permintaan ”). Anda dan kami sepakat untuk menggunakan upaya-upaya iktikad baik untuk menyelesaikan klaim apa pun secara langsung, tetapi jika kita tidak mencapai penyelesaian dalam 30 hari setelah Pemberitahuan diterima, Anda atau kami bisa memulai proses arbitrase. Selama proses arbitrase, jumlah penawaran penyelesaian yang diajukan oleh Anda atau kami tidak akan diungkapkan kepada arbiter hingga arbiter membuat keputusan akhir dan putusan (jika ada). Jika sengketa kita diselesaikan melalui arbitrase yang menguntungkan Anda, kami akan membayar lebih besar dari: (i) jumlah yang diberikan oleh arbiter (jika ada), (ii) penyelesaian tertulis terakhir yang ditawarkan oleh kami untuk menyelesaikan sengketa sebelum putusan arbiter, dan (iii) US$10.000. Biaya. Jika Anda memulai arbitrase berdasarkan Ketentuan ini, kami akan mengganti biaya kepada Anda atas pembayaran biaya pengajuan jika klaim Anda sebesar US$10.000 atau lebih rendah. Jika tidak, pembayaran biaya pengajuan akan diputuskan oleh Aturan AAA. Jika klaim Anda senilai US$10.000 atau kurang, Anda dapat memilih apakah arbitrase dilaksanakan (i) semata-mata berdasarkan dokumen yang diajukan ke arbiter, (ii) melalui telepon, tanpa sidang secara langsung, atau (iii) dengan sidang secara langsung sebagaimana ditetapkan oleh Aturan AAA di daerah tersebut (atau paroki) alamat penagihan Anda. Jika nilai klaim Anda senilai lebih dari US$10.000, sidang arbitrase akan dilaksanakan di lokasi yang kita sepakati di Los Angeles County, California. Jika aturan arbiter bahwa substansi klaim Anda atau pemulihan hak yang Anda minta dalam Permintaan yang tidak memiliki dasar atau diadakan untuk tujuan yang tidak tepat (sebagaimana ditetapkan oleh standar Aturan Federal Prosedur Sipil 11(b)), maka pembayaran semua biaya akan diatur oleh Aturan AAA dan Anda sepakat untuk mengembalikan biaya kepada kami atas jumlah yang sebelumnya kami bayarkan tetapi yang diwajibkan untuk dibayar sesuai dengan Aturan AAA. Arbiter akan menerbitkan keputusan tertulis yang cukup untuk menjelaskan temuan penting dan kesimpulan yang didasarkan untuk keputusan dan putusan akhir (jika ada). Arbiter mungkin membuat putusan dan menyelesaikan sengketa mengenai pembayaran ongkos atau biaya kapan saja selama proses hukum dan sesuai permintaan baik dari pihak yang membuat dalam 14 hari putusan arbiter tentang manfaatnya. Tidak Ada Gugatan Hukum Kelompok. ANDA DAN KAMI MASING-MASING SEPAKAT BAHWA MASING-MASING DAPAT MEMBAWA KLAIM TERHADAP YANG LAIN HANYA SESUAI DENGAN KAPASITAS INDIVIDU ANDA ATAU KAMI DAN BUKAN SEBAGAI PENGGUGAT ATAU ANGGOTA KELOMPOK DALAM PROSES HUKUM GUGATAN KELOMPOK ATAU PERWAKILAN. Kecuali Anda dan kami sepakat sebaliknya, arbiter tidak dapat mengonsolidasikan gugatan lebih dari satu orang dan mungkin tidak dapat memimpin proses hukum perwakilan atau kelompok dalam bentuk apa pun. Modifikasi. Jika kami membuat perubahan pada perjanjian arbitrase ini di masa mendatang (selain perubahan pada alamat kami untuk Pemberitahuan), Anda dapat menolak perubahan tersebut dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada kami (ke alamat kami untuk Pemberitahuan) dalam waktu 30 hari dari perubahan. Jika Anda melakukannya, akun Anda pada Layanan akan segera berakhir dan perjanjian arbitrase ini, sebagaimana berlaku segera sebelum perubahan yang Anda tolak, akan tetap berlaku setelah pengakhiran. Keberlakuan. Jika Bagian 18.b.vi ternyata tidak dapat diberlakukan, atau jika keseluruhan perjanjian arbitrase dalam Bagian 18.b ini ditemukan tidak dapat diberlakukan, maka Bagian 18.b ini akan menjadi gugur dan batal dan, jika ini terjadi, Anda dan kami setuju untuk mengajukan sengketa yang muncul sehubungan dengan Ketentuan ini atau penggunaan Anda atas Layanan di yurisdiksi eksklusif yang dijelaskan di Bagian 18.c.

Warga Negara Inggris Raya dan Uni Eropa . Jika Anda adalah warga negara Inggris Raya atau Uni Eropa, Bagian 18.c ini berlaku untuk Anda. Perjanjian ini diatur oleh hukum Inggris dan Wales. Peradilan Inggris dan Wales akan memiliki yurisdiksi non-eksklusif untuk penyelesaian gugatan hukum atau proses peradilan yang diizinkan menurut Perjanjian ini, yang berarti bahwa sebagai konsumen Anda mungkin hanya membawa gugatan hukum atau proses peradilan terhadap kami di peradilan di negara tempat tinggal Anda dari peradilan Inggris dan Wales. Jika Unsplash ingin memberlakukan salah satu dari haknya terhadap Anda, kami juga melakukannya hanya di peradilan di negara tempat tinggal Anda. Selain itu, harap diperhatikan bahwa sengketa mungkin diajukan untuk penyelesaian online ke platform Penyelesaian Sengketa Online Komisi Eropa.

Hukum yang Mengatur. Jika Anda adalah warga negara Amerika Serikat atau negara lain di luar Kanada, Inggris Raya, atau Uni Eropa, perjanjian kita berdasarkan Ketentuan ini diatur oleh undang-undang New York, tanpa memandang pertentangan prinsip hukumnya. Jika gugatan hukum diizinkan menurut Ketentuan ini, Anda dan kami sepakat dengan yurisdiksi eksklusif peradilan negara bagian dan federal yang berada di New York County, New York.

19. Persetujuan untuk Komunikasi Elektronik

Anda setuju untuk menerima komunikasi elektronik dari kami sebagaimana dijelaskan di Kebijakan Privasi kami. Silakan baca Kebijakan Privasi kami untuk mempelajari tentang pilihan-pilihan Anda mengenai praktik komunikasi elektronik kami. Kami mungkin mengirim pemberitahuan, perjanjian, pengungkapan, atau komunikasi lainnya kepada Anda secara elektronik.

20. Informasi Kontak

Layanan ditawarkan oleh Unsplash, Inc., yang berlokasi di 1240 20 Ave SE, Suite 301, Calgary, AB, T2G 1M8, Kanada. Anda dapat menghubungi kami dengan mengirim surat ke alamat kami atau dengan mengirim email di support@unsplash.com.

21. Pemberitahuan Warga Negara California

Jika Anda warga negara California, menurut Kode Sipil California Bagian 1789.3, Anda dapat menghubungi Unit Bantuan Komplain Divisi Layanan Konsumen Departemen Urusan Konsumen California secara tertulis di 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, atau melalui telepon di (800) 952-5210 untuk menyelesaikan komplain tentang Layanan atau untuk menerima informasi lebih lanjut tentang penggunaan Layanan.