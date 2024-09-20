Unsplash logo
Accueil Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Abonnez-vous à Unsplash+
Se connecter
Soumettre une image
A photo
Photos
210
Pen Tool
Illustrations
36
Plus
A copyright icon ©
Licence
Arrow down
Aspect ratio
Orientation
Arrow down
Unfold
Classer par
Pertinence
Arrow down
Filters
Filtres
Verser le thé
Thé - Boisson chaude
verser
théière
boisson
Servir le thé
Préparation des boisson
cérémonie du thé
boisson chaude
Boisson chaude
Verser du thé
verser du thé
Tradition culturelle
Curated Lifestyle
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Mel Poole
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Jovan Vasiljević
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Abik Peravan
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Yukon Haughton
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Andrijana Bozic
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Büşra İnce
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
hello aesthe
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Mel Poole
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Curated Lifestyle
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Andriyko Podilnyk
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
jade feliciano
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Andreea Popa
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Getty Images
Pour
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Télécharger
Cait
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
panchanok prem
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Every Angle
Bookmark
A plus sign
Télécharger
Chevron down
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Images sponsorisées
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Parcourez des images premium sur iStock
| Obtenez votre réduction dès maintenant
Plus de résultats
Unsplash logo
Créez quelque chose d’incroyable
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Images sponsorisées
Économisez 20 % avec le code UNSPLASH20
Rendez-vous sur iStock ↗
Rendez-vous sur iStock ↗