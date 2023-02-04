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Torréfaction de café
Torréfacteur à café
café
grains de café
Champ de café
Dégustation de café
Préparation du café
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nourriture
boire
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Tim Mossholder
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Nathan Dumlao
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Yanapi Senaud
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Nathan Dumlao
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Monika Grabkowska
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Milo Miloezger
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Nathan Dumlao
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Battlecreek Coffee Roasters
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Maryam Sicard
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Kevin Canlas
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Gregory Hayes
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Scott Soltys-Curry
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